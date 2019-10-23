تفاؤل بمشاركة مصر في بورصة لندن بعد قرار رفع الحظر

قال رامي رزق الله الخبير السياحي، إن قرار بريطانيا برفع الحظر عن شرم الشيخ، قبل انطلاق معرض wtm للسياحة، الذي سيقام في مدينة لندن خلال شهر نوفمبر المقبل، سيلقي بظلال مثمرة على الجناح المصري الذي سيشارك بالبورصة من قبل منظمة الرحلات الإنجليزية، وخاصة أن هناك تعطش إنجليزي لزيارة شرم الشيخ.



وأضاف رزق الله في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك شركات لديها وكلاء ستبدأ العمل من الآن، كما يجب على المشاركين بالبورصة، سواء من الشركات أو الفنادق، أن يركزوا على الموسم الصيفي والشتاء المقبل، وليس الحالي؛ لانتهاء التعاقدات عليه.



يذكر أن بريطانيا أعلنت أمس، رفع الحظر على رحلاتها الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ، الذي فرضته عام 2015، واستئناف الرحلات بعد توقف استمر لأكثر من أربع سنوات.