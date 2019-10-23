الأحد.. افتتاح معرض "بهجة" لــ صلاح بيصار والحسينى على

يحتضن جاليري أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، في السابعة من مساء الأحد 27 أكتوبر الجاري، معرض "بهجة" للفنانين: صلاح بيصار، والحسيني علي، ويستمر حتى السبت 23 نوفمبر المقبل.



وعن المعرض قال "بيصار": "المعرض فيه روح الطفولة بلمسة تلقائية واللوحات مزيج من الواقع والفنتازيا، وهى لوحات صغيرة، والمعرض يضم 31 لوحة ملونة".



أما "الحسيني على" فأكد أن موضوعات أعماله تأتى فى إطار تحكمه البيئة المصرية، من خلال منظور تاريخى شعبى، فهى تعد منمنمات معاصرة، تحكى طوافًا حالًما حول المدن والمنازل والساحات والطرق المتنوعة، حيث إن الأعمال تأخذنا معها فى جولات مليئة بالأحاسيس الرقيقة الهادئة المليئة بالتفاصيل التراثية الدقيقة، وهذا يتطلب توافر قدرات وإمكانيات تجعل الفنان يتعامل مع مفرداته ورموزه بتراكيب وبنائيات تتميز بالاسترسال والتوالد.