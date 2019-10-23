هل نجحت أجهزة المحافظات في اختبار أمطار الشتاء الأول؟

محمد قدري- ياسمين شعيب- عمرو الحوتي- شريف عبدالغني وحسام جبر- هبة عويضة- مصطفى عنز- مصطفى عبدالله



شهدت محافظات الجمهورية، أمطارا غزيرة، تكونت على إثرها تجمعات من المياه، أصابت الكثير من القطاعات داخل بعض المحافظات بالشلل التام، مما شكل اختبارا مبكرا لأجهزة تلك المحافظات في التعامل مع مشكلات أمطار الشتاء، وقد اختلفت استجابات المحافظات في التعامل مع تلك الأزمة، في هذا التقرير نعرض لكم كيف تعاملت أجهزة المحافظات المختلفة لمواجهة تلك الأزمة.



اختبار سهل لمطروح

شهدت محافظة مطروح، بداية من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم، أمطار رعدية غزيرة، والتي أدت إلى غرق الشوارع الرئيسية والميادين، حيث واصلت الأجهزة المعنية جهودها لإزالة تجمعات الأمطار لتيسير الحركة المرورية ونجحت في أول اختبار للشتاء.



ورفع مجلس ومدينة مطروح درجة الاستعداد بالمحافظة، ودفع بسيارات ومعدات لإزالة تجمعات مياه الأمطار، وتم إزالة مياه الأمطار بالطريق الدولي ووسط المدينة وميدان البنك الأهلي والكيلو 7 والشوارع والميادين الرئيسية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وفتح شنايش الأمطار المغلقة للتخلص من أية تجمعات للمياه بالميادين والشوارع.



من جانبها قامت فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالتنسيق بين مجالس المدن، وسحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية وفتح وتسليك شنايش الأمطار لضمان سرعة التخلص من المياه.



في أول اختبار.. الدقهلية تفشل في مواجهة الأمطار

فشلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية في التعامل مع حالة الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، مما أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة، وشلل مروري تام بعدد بمراكز المحافظة.



وتعطلت حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب الرياح الباردة مع حرص المواطنون على الالتزام بمنازلهم وتعطل حركة البيع والشراء وضعف حركة الركاب بجميع المواقف.



تسببت غزارة الأمطار بمدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية في نفوق ما يزيد عن 1500 دجاجة داخل مزرعة غرقا في مياه الأمطار، وغرقت جميع الشوارع بمدينة ميت غمر في مياه الأمطار، نتيجة سقوط أمطار غزيرة على كافة أحياء المدينة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورعد وبرق في سماء المحافظة، ولم تتمكن بالوعات الأمطار التي أعلنت قيادات المحافظة عن تطهيرها من استيعاب كمية الأمطار، كما لم تظهر حتى الآن أية سيارات كسح لشفط المياه من الشوارع.



الإسكندرية تتعثر بسبب المنشية

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وبرق، ضربت أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتعرضت كثير من المناطق بالمحافظة للغرق، مع بداية هطول الامطار مما أدى لارتفاع مياه الأمطار مما أعاق حركة المرور، في مناطق كوبري المندرة، وكوبري محرم بك، وكليوباترا، وشارع مصطفى كامل، وميدان المنشية، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه لغرق محلات الملابس الموجودة بالميدان وتلف بضاعة التجار.



وقالت أسماء محمد أحد العاملين بمحل شهير بمنطقة المنشية لـ"الدستور"، إن محلات الميدان غرقت جميعها، وأنهم منذ الصباح وحتى الواحدة ظهرا وهم يعملون في نزح المياه، قائلة: "الحمد لله مفيش خساير عندنا، وربنا يعوض على باقي الناس اللي بضاعتهم غرقت".



وأضاف وائل سمير أحد أصحاب المحلات بالمنشية، "أحنا في كارثة، المحلات كلها غرقت بالكامل، بضاعة بأكتر من 2 مليون جنيه غرقت، والحمد لله نجيت من كابل كهرباء"، مضيفا، "لا بدَّ أن يكون هناك تطوير لشبكة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللي بيتنقل على مواقع التواصل الاجتماعي غير الحقيقة".



وكانت قد أعلنت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة في الوقت الحالي، ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بـ93 سيارة "نافوري" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أنحاء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار الغزيرة.



كفر الشيخ تحاول

تحولت معظم شوارع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، إلى برك من المياه الراكدة والوحل الذي تسبب في إعاقة حركة سير المشاة والسيارات، وذلك نتيجة للطقس السيئ الذي ضرب البلاد، صباح اليوم، وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة شوارع مدينة مصيف بلطيم، بصورة غير مسبوقة، وارتفع منسوب المياه في الشوارع إلى حوالى نصف متر، نظرا لعدم اكتمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة حتى الآن، كما أغرقت المياه شوارع "كفر الشيخ، وبيلا، والحامول وبلطيم".



وتابع رؤساء المراكز والمدن، أعمال رفع المياه من الشوارع الرئيسية بالمدن، وتم فتح جميع بيارات الصرف الصحي، وصفايات صرف مياه الأمطار، وتشغيل محطات الصرف بكامل طاقتها، لاستيعاب كميات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة التعامل مع مياه الأمطار بكافة أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوات الشتاء، مشددا على انعقاد غرفة عمليات المحافظة، لاستقبال أى شكاوى من المواطنين على مدار الـ24 ساعة.



الغربية تنجح في اختبار الأمطار بعد تجربة ناجحة

نجحت محافظة الغربية في أول اختبار حقيقي بعد هطول أمطار غزيرة أمس وفجر اليوم، وخلت جميع أنفاق المحافظة من المياه، وخاصة أن المحافظة عملت تجربة على الطبيعة باستخدام مياه سيارات الحماية المدنية في دفع المياه داخل البيارات للتأكد من أن البيارات تعمل بحالة جيدة، حيث تفقد المحافظ نفق ستوتة ونفق القرشي والخادم وكوبري الميتين وكوبري العجيزي، مشددا على المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي على بقاء السيارات بجوار الأنفاق، كما شدد على عادل داود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، بضرورة وجود رجال الحي بجوار البالوعات لجعلها مفتوحة طوال الوقت.



كما نجحت المحافظة في حل مشكلة غرق قرية شبرا النملة بعد تعطل محطة الرفع الموجود بالقرية فجأة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه، وأكد محافظ الغربية أنه تم مراجعة جميع البالوعات الموجودة بالشوارع؛ للتأكيد على تغطيتها جميعا، منعا لتسببها في كوارث بشرية ناجمة عن تركها.



واصلت محافظة القاهرة وأجهزتها من أعمالها الخاصة بمراجعة الأنفاق المتعطلة في المناطق الحيوية، ودفعت بشافطات عملاقة تابعة لشركة الصرف للسيطرة على آثار الغرق.



وقال مسئول بشركة الصرف يعمل بنفق الثورة، إن الشركة دفعت بـ5 سيارات نافوري تعمل منذ أمس للسيطرة على أثار السيول.



وأكد المسئول العامل بنفق الثورة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن استيعاب شبكات الصرف كان أقل من الأمطار المتساقطة بوصول الأمطار لـ15 ملي تسببت في تعبئة نفقي الثورة والعروبة.



وأوضح المسئول أن شركة الصرف تمكنت من فتح نفق العروبة قبل الساعات الأولى من فجر اليوم، بوجود محافظ القاهرة وقيادات من شركة الصرف.



ومن ناحيته تفقد محافظ القاهرة شارع صلاح سالم ومصر الجديدة والكربة، بعد أن اطمئن على أعمال شركة الصرف وهيئة النظافة للسيول.