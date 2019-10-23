السفير الفلسطيني بالقاهرة يستقبل نظيره الألماني في مصر

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بمصر د.سيريل جان نون، وذلك في مقر السفارة.



واستهل السفير دياب اللوح اللقاء بالترحيب بنظيره الألماني متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في جمهورية مصر العربية.



وأطلع السفير دياب اللوح نظيره الألماني على آخر المستجدات السياسية في فلسطين وما تتعرض له من انتهاكات وممارسات عنصرية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ومواصلة الاستيطان والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين تحت حماية سلطات الاحتلال، كذلك المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام الاقتصاد الفلسطيني والمنظمات الدولية التي تختص بشئون اللاجئين الفلسطينيين كالأونروا والعقوبات الاقتصادية عليها، وقدم له الشكر لدعم بلاده وكالة الأونروا قانونيًا وماليًا.



وأكد السفير دياب اللوح على إصرار ومضى القيادة الفلسطينية قدمًا تجاه أي مبادرات ممكنة من المجتمع الدولي، قد تصل لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما وضع السفير دياب اللوح نظيره الألماني في صورة توجهات القيادة الفلسطينية وعزمها إجراء الانتخابات العامة في البلاد.



من جهته توجه السفير الألماني جان نون بالشكر للسفير دياب اللوح على الاستقبال والتعاون الدائم بما يصب في مصلحة الشعبين، مؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور بين السفارتين خلال الفترة المقبلة.