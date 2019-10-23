محمد محمود عبدالعزيز يستعيد ذكريات "باب الخلق" مع والده

استعاد الفنان محمد محمود عبدالعزيز، ذكرياته مع والده، أثناء تصوير مسلسل "باب الخلق"، ونشر صورة تجمعه بوالده في معبد الكرنك بالأقصر، وعلق: "الأقصر سنة ٢٠١١ من كواليس مسلسل باب الخلق".



وقال "عبدالعزيز"، "في عز الثورة والأزمات خصوصًا السياحية، اقترح والدي أن تكون نهاية المسلسل في الأقصر، بدلا من القاهرة وتحمسنا جميعًا لرأيه وقررنا أن نتحدى الظروف ووالدي أولنا، لنظهر معالم بلدنا السياحية العظيمة، ولنؤكد أن مصر ستظل بلدُا آمنًا حتى في عز أزماتها".



مسلسل "باب الخلق" هو من بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وعايدة رياض، عزت أبو عوف، أحمد فلوكس، محمود الجندي، عبير صبري، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج عادل أديب.