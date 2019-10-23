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سياسي

برلمانية تطالب بمحاسبة المسئولين عن أزمة الأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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تقدمت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 3030 وموازنات البرامج والأداء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن أزمة الشلل المروري التي تعرضت لها القاهرة بعدة مناطق منها مدينة نصر ومصر الجديدة والتجمع والعاشر من رمضان وأيضا العبور وغيرها يوم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ بسبب هطول أمطار كثيفة.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن أزمة الأمطار كشفت عن عدة نقاط هي:
١- عدم وجود خطة واضحة للتصدي للأزمات المحتملة حيث أن الطقس السيئ كان متوقعًا.
٢- عدم جاهزية البنية التحتية للمناطق المذكورة وغيرها للتعامل مع ظروف الطقس المختلفة، آخذين في الاعتبار أن طبيعة هذه المناطق بها الكثير من المنحدرات والمرتفعات تتسبب في تجمع مياة الأمطار بالمنحدرات بشكل أكبر من الطبيعي.
٣- الحركية المرورية في الوضع الطبيعي لهذه المناطق تعاني من اختناق مروري في أوقات الذروة بشكل مبالغ به، وهو الأمر الذي لم يتصد له أحد، بل ونجد أن الأحياء تصرح ببناء عمائر أكبر ستضغط على البنية التحتية والشبكة المرورية بشكل أكبر.
٤- عدم اتخاذ أي قرارات استباقية أو صدور أي بيانات تحذيرية تساعد في تخفيف أثر هذه الأزمة المذكورة.

وأوضحت سيلفيا نبيل في طلبها أن النقاط السابقة ترتب عليها شلل مروري امتد إلى أكثر من ٧ ساعات على الأقل تضرر منه المواطنين بشكل يؤثر على صحتهم البدنية والنفسية، خاصة الأطفال "الرضع وتلاميذ المدارس" وكبار السن، بالإضافة إلى استحالة وصول أي خدمات صحية لأي مواطن وهو ما يعرض المواطنون للخطر، وتكبد المناطق الصناعية والتجارية خسائر كبيرة، إلى جانب دخول مياه الأمطار بصالة ٢ بمطار القاهرة الدولي.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بضرورة محاسبة كل المسئولين عن هذه الأزمة، إلى جانب وضع خطة واضحة لتلافي مثل هذا الوضع المأساوي.

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