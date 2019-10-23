"تحيا مصر": توفير حياة كريمة متكاملة لكل مواطن (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنه من خلال الدراسات الموجودة في محافظة القاهرة لفترات طويلة، والتي كانت تعد قبل انتقال سكان العشوائيات إلى منطقة الأسمرات، تم عمل قوائم بأعداد الأطفال الموجودين لدى كل أسرة، منعًا لوجود أي شبهة لاستفادة بعض الأشخاص غير المستحقة.



وأضاف "مختار"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حل مشكلة العشوائيات تحدٍ، حيث إن الحياة في منطقة الأسمرات منظمة، مشيرًا إلى أن التنمية البشرية للسكان تحرص على التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، والتعاون مع منظمة "plan" لتقدم أنشطة من أجل تغيير فكر ونمط حياة المواطنين.



وأشار "مختار" إلى أن بعض المواطنين حريصون على تغيير بعض أفكارها وعاداتها التي كانوا يتبعونها في المناطق العشوائية، مشددًا على أن الصندوق يسعى لتوفير حياة كريمة متكاملة لكل مواطن.