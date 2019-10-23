أبطال في وكر الـ"BBC".. كيف تمجد القناة الساقطة قيادات القتل والدم؟

رصدت فضائية "إكسترانيوز"، تعمد هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، نشر أخبار كاذبة وزائفة من أجل دعم الحملات الإعلامية الممنهجة ضد مصالح مصر فيها يتعلق بتناول التعديلات الدستورية.



كما ادعت كذبًا الاحتفاء القسري للفتاة التي تُدعي زبيدة، وساهمت في الدعاية لهاشتاج "اطمن إنت مش لوحدك" الذي دشنه الإرهابي الهارب معتز مطر بهدف إسقاط الدولة المصرية.



كما وصفت الإرهابي الهارب هشام العشماوي بـ"الضابط المفصول والمُدان بالإرهاب"، وربطت في تقرير لها بين توقيت الإعلان عن تسليم العشماوي بمحاولات مصرية للإلهاء عن وضع حقوق الإنسان في مصر.



ونشرت تقريرًا عن حسن البنا، مؤسس الجماعة الإرهابية، لتصدير صورة أنهم قاموا بالكفاح المسلح ضد الاحتلال الإنجليزي.



وتجاهلت في تقريرها عن حسن البنا عمليات العنف والاغتيالات وقت الملكية وفي عهد الجمهورية، كما تطرقت إلى الخلاف بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين السلطة بوصفه خلافًا سياسيًا فقط.



وتماشت سياستها التحريرية في تناول الأخبار المتعلقة بالشأن المصري، مع سياسة جماعة الإخوان الإرهابية، سياستها التحريرية تكشف التنسيق الواسع بين سياسة الإخوان الإرهابية والمخابرات البريطانية.