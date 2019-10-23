انخفاض نسبة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية لـ12%

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.



وأكدت وزارة التضامن، أنه يتم التعاون مع الجهات المعنية، حيث أدت هذه الحملات إلى انخفاض نسبة التعاطي، فقد تم الكشف على 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12% عام، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9% العام الماضي وانخفضت حاليًا إلى 2.1%، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليًا على سائقى الحافلات المدرسية، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.