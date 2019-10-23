هبوط جماعي لقطاعات بورصة قطر بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات بورصة قطر، لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21%، خاسرة نحو 21.51 نقطة، لتغلق عند مستوى 10354.62 نقطة.



وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على نحو 68.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 182.7 مليون ريال قطرى، من خلال تنفيذ 4453 صفقة بيع وشراء، فى الوقت الذي ارتفع فيه 14 سهمًا، وانخفض 25 سهمًا، واستقرت 8 أسهم.



وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%.