شركة صينية تدرس إنشاء مصنع حديد بالعين السخنة

تدرس شركة (Hebei) أحد أكبر الشركات الصينية إنشاء مصنع للحديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة واسعة.



وذكر بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن المنطقة استقبلت وفدًا من الشركة الصينية لبحث إنشاء المصنع بالعين السخنة، حيث تم عرض إجراءات التراخيص وتسجيل الشركات داخل مقر الهيئة ومتطلبات الهيئة من دراسات مالية وجدوى لبحث جدوى إقامة المشروع.



ومن ناحية أخرى.. استقبل اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، وفدًا من إيطاليًا من مديري كبرى الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية هناك.



وأفاد البيان بأنه تم خلال اللقاء تقديم شرح تفصيلي عن المنطقة الاقتصادية وعوامل جذبها للمستثمرين وما تضمه من مشروعات وسبل دعم المنطقة للمستثمرين من خلال الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية.. كما تم عرض أهم عمليات التطوير في موانئ المنطقة الست وأهم العقود التي ستوقعها المنطقة مع عدد من المشتغلين في موانئها والتي ستكون إضافة كبيرة للمنطقة.