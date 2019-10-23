اقتصادي: منتدى "روسيا - إفريقيا" يعكس الاهتمام بدول القارة

قال الدكتور كريم العمدة، الباحث في الشأن الاقتصادي، إن المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي في سوتشي هو الأول من نوعه، ويعكس الاهتمام بالدول الإفريقية.



وأضاف "العمدة"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن التوجه الروسي لإفريقيا يقف على أرض صلبة، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي تحدث عن المشروعات التي تقوم بها روسيا في عدد من الدول الإفريقية، وحرصه على زيادة حجم الاستثمارات الروسية في إفريقيا.



وأوضح "العمدة"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اهتم بإفريقيا منذ توليه مهام منصبه، وعلاقته مع القارة الإفريقية في تطور مستمر.