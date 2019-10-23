"الصحة": خطة لتوطين أدوية الأورام

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي لـ60% من أدوية الأورام، وذلك من خلال التصنيع المحلي.



وأضافت أن هناك توجيهات رئاسية، بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات الجادة فيما يخص مسألة توطين الصناعات الدوائية.



وأوضحت الوزارة أنها تقوم الآن بحصر كل المنتجات البيولوجية ومستحضرات الأورام من خلال وضع قائمة ذات أولوية لنقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات البيولوجية ومستحضرات الأورام خلال عامي 2019 و2020.



وأشارت إلى أن الوزارة لديها خطة أيضًا لتوطين صناعة مشتقات البلازما، حيث تنشئ الوزارة عددًا من مراكز تجميع البلازما، تمهيدًا لإنشاء مصنع مشتقات البلازما من قبل إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وفقًا للمعايير الدولية.