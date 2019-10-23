"المهندس للتأمين" تناقش توزيعات الأرباح فى 17 نوفمبر

قرر مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر المقبل.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة- اليوم الأربعاء، أن المجلس سيناقش القوائم المالية عن العام المالي الماضي ومشروع توزيعات الأرباح.



وأضافت أن العمومية ستنظر كذلك في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة، وإقرار كذلك التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة.



يشار إلى أن الشركة سجلت خلال العام المالي الماضي صافي ربح بلغ 145.04 مليون جنيه، مقابل 128.39 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له (2017-2018).



وارتفع فائض النشاط التأميني للشركة خلال العام المالي الماضي ليسجل 180.68 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 144.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



وفيما يتعلق بالقوائم المالية المستقلة، فقد سجلت الشركة أرباحًا خلال العام المالي الماضي بلغت 92.21 مليون جنيه، مقابل 80.137 مليون جنيه أرباحًا في العام المالي المقارن.