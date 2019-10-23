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مصر

التضامن: التوسع فى حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:15 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن اللجنة ستقوم بالعديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طوال العام الدراسى الحالي، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه يتم أيضًا التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضًا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

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