برلماني يكشف إهدار مال عام في إنشاء مركز شباب بسمالوط

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة النائب همام العادلي رئيس اللجنة على سرعة ادراج مركز شباب عبدالله عقيلة بقرية طحا بمركز سمالوط ضمن خطة 2019 2020



جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لاقتراح برغبة تقدم به النائب سمير رشاد أبو طالب الذي أكد أنه صدر قرار رقم 184 بتاريخ 27 نوفمبر عام 2011 لإقامة مركز شباب عبدالله عقيلة ولكن للأسف الشديد لم يتم إدراجه في الخطة حتى الآن.



واعتبر النائب هذا الأمر نوعا من إهدار المال العام وعدم استغلال أراضي الدولة المخصصة لإقامة المركز على الرغم من مرور 8 سنوات على قرار التخصيص وهو ما أعطى فرصة لضعاف النفوس للتعدي على تلك الأرض.



كما وافقت اللجنة ايضا على اضافة مساحة 400 متر للملعب الخماسي بقرية بني خالد بمركز سمالوط بمحافظة المنيا من اجل إقامة مبنى إداري للمركز على جزء منها وإضافة الجزء الآخر للملعب مع العلم أن تلك الأرض ملاصقة تماما للمعلب الخماسي جاء ذلك بعد مناقشة اقتراح برغبة مقدم من نفس النائب لهذا الغرض وبعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة على هذا الأمر.