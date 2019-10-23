قبل السبوبة وبعدها.. شاهد تناقضات الهارب هشام عبدالله

عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد تناقضات الهارب هشام عبدالله قبل وبعد السفر إلى تركيا.



حيث هاجم الهارب هشام عبدالله المعزول محمد مرسي، قائلًا: "الرئيس مرسي ممكن يكون رئيس سوبر ماركت أو شركة ولكن مصر كبيرة عليه هو وجماعته".



ثم تحول الأمر وظهر الهارب هشام عبدالله في برنامجه على قناة "الشرق" الإخوانية، باكيًا: "لن ننسى أن محمد مرسي هو أول رئيس شرعي منتخب من خلال الصناديق والشعب المصري، وأول رئيس يفتح أبواب الحريات ويساند المظلوم".