لجان "الأعلى للإعلام" تنتهي من رصد التزام البرامج بالضوابط

انتهت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى للإعلام، من أول تقرير دوري لها عن التزام برامج "الرياضة والطب والتوك شو والدينية" بالمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والتي بدأ تطبيقها بداية من الشهر الماضي.



واعتمدت اللجنة، في آلياتها الرصد والتقييم على التقارير الدورية لمدة شهر أو أكثر، لقياس إجمالي التزام البرامج والقنوات بالضوابط والمعايير التي أقرها المجلس ووجه خطابات بها إلى جميع القنوات.



واستعرض تقرير اللجنة استعرض حالة كل برنامج على حدة ومدى التزامه بالضوابط من حيث المحتوى أو التنظيم والمصادر، وتم فيه تجميع أداء كل برنامج خلال فترة الشهر والنصف الماضية منذ اعتماد الضوابط وبدء تطبيقها.



ويتضمن التقرير رصد بمدى الالتزام من كامل البرامج على القنوات المصرية المخاطبة بالضوابط، والمخالفات التي وقعت فيها وتوصيات اللجنة في شأنها وكذلك العقوبات الموقعة حال كون المخالفات جسيمة وتستوجب توقيع عقوبة.



جدير بالذكر، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس سابقا، تتضمن عقوبة مخالفة الضوابط والمعايير التي أصدرها المجلس، والتي تتنوع بين الغرامة والإيقاف المحدود لفترة أو الدائم، حسب جسامة المخالفة.