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سياسي

أفريقية النواب: لقاء السيسي وبوتين له أهمية خاصة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:59 م
السيسي وبوتين
السيسي وبوتين
محمد جعفر
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أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية في بيان له بمناسبة افتتاح منتدى روسيا - أفريقيا الاقتصادى في مدينة سوتشى بدولة روسيا الاتحادية خلال الفترة ما بين 22 حتى 25 أكتوبر 2019، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي حرص على حضور المنتدى والمشاركة برؤية مصر التي تقدمت بها أبان ترأسها للاتحاد الأفريقي في فبراير مطلع هذا العام.

وأوضح أن لقائه بالرئيس بوتين له أهمية خاصة، حيث سيسهم في تعزيز قدرات الدول الإفريقية، والعمل على فتح وتعظيم العديد من مجالات التعاون بين الجانبين الإفريقي والروسي.

وتابع أن الرئيس السيسى، استعرض في كلمته قدرات القارة الأفريقية ككل في مجال الاستثمار من موضوعات تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وأوضح استعداد أفريقيا للتعاون مع شركائها بهدف تحقيق نقلة نوعية سواء في بناء القدرات ونقل المعرفة وتحديث منظومة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

وأعرب طارق رضوان عن تثمينه لتسليط الضوء وإيلاء الاستثمار في رأس المال البشري في إفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة المنشودة في ربوع القارة، والاهتمام بتمكين الشباب والمرأة الإفريقية.

وأكد على صعيد آخر، أن إفريقيا مقبلة على مرحلة هامة تشهد تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي بدفع من مجتمعات شابة وطموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.

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