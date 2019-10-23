ترامب: الأكراد فى أمان بعد انتهاء المهام القتالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، إن الحدود السورية التركية، حصلت على تقدم كبير.



وأشار ترامب عبر "تويتر"، اعتبر ترامب أن المنطقة الآمنة قد أنشئت شمال سوريا، ويقول إن المعركة هناك انتهت.



فيما أشار عبر "تويتر" إلى أن المنطقة الآمنة تم إنشاؤها والأكراد في أمان بعد انتهاء المهام القتالية.