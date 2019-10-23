الزمالك يحسم صفقة لاعب الوسط في الميركاتو الشتوي

يحسم الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك أمر الاستقرار على لاعب خط الوسط لتعويض غياب ثنائي الفريق المصاب، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويغيب عن فريق الزمالك لاعب الارتكاز، محمود عبدالعزيز، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب محمد حسن المصاب بقطع في غضروف الركبة.



ومن المقرر عرض بعض الأسماء على ميتشو لمناقشتها، خلال فترة توقف الدوري.



ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة ضيفه جينيراسيون السنغالي، غدًا الخميس، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

