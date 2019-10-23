"النواب" يوافق على شراء أرض لمركز شباب دميرة بالدقهلية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة النائب همام العادلي رئيس اللجنة علي التوصية بشأن شراء قطعة أرض ملك الاصلاح الزراعي واستبدالها من قبل وزارة الشباب والرياضة لصالح مركز شباب قرية دميرة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



جاء ذلك بعد مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب بسام فليفل وأكد فليفل أن قطعة الأرض ملك الإصلاح الزراعي ومركز الشباب في احتياج إليها من أجل إقامة ملاعب لممارسة الشباب نشاطهم عليها.



وأضاف أن تلك الأرض سيقام عليها ملعب قانوني لخدمة شباب المنطقة بأكملها وأوصت اللجنة بالموافقة على شراء الأرض مع سرعة إنشاء الملعب القانوني عليها لخدمة الشباب.



كما وافقت اللجنة على دعم مراكز الشباب بمركز نبروة بمحافظة الدقهلية وإمداد كافة مراكز الشباب بالمركز بالأدوات الرياضية والملابس الرياضية والمهمات وألعاب الأطفال وما يخص صالات الجيم وشاشات عرض مبردات للمياه جاء ذلك بناء على اقتراح برغبة تقدم به ذات النائب للمطالبة بالدعم بتلك الأمور لمراكز شباب مركز نبروة ونادي نبرة الرياضي.

