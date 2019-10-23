تقارير: سينسي يغيب عن إنترميلان 3 مباريات

أعلنت تقارير صحفية عن مدة غياب ستيفانو سينسي، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.



وكشفت صحيفة "توتو سبورت"، أن سينسي، لاعب وسط إنتر ميلان، سيغيب عن المواجهات الثلاث المقبلة للفريق.



وكان من المقرر أن يعود سينسي للمشاركة مع إنتر أمام ساسولو، في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، بعد التعافي من إصابة في الفخذ، لكن الإصابة الجديدة التي تعرض لها في التدريبات، ستؤجل مشاركته في المباريات.



وأشارت الصحيفة إلى أن سينسي سيغيب عن مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، اليوم، وبارما وبريشيا في الدوري الإيطالي.



وقد يعود اللاعب أمام بولونيا في الكالتشيو، يوم 2 نوفمبر المقبل.