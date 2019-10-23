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تحقيقات وملفات

كيف وضع المزارعون بدائل جديدة لزراعة أرز أقل استهلاكًا للماء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
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في ظل البحث المستمر عن بدائل لزراعة الأرز، خاصة وأنه من أكثر المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، تسعى الدولة في الوقت الحالي إلى أن تجد بدائل لذلك الاستهلاك الكبير للماء، خاصة وأنها في اتجاه الآن لترشيد استهلاكها حافظًا عليها، وفي الوقت ذاته فإن محصول الأرز من المحاصيل الأساسية التي لا غناء عنها.

وفي ظل ذلك، تحدثت "الدستور" مع عدد من المزارعين والباحثين، لعرض عدد من الطرق البديلة التي يتبعونها للحفاظ على إنتاج محصول الأرز، لكن دون استهلاك كميات كبيرة من المياه.

البداية كانت مع راقي بسيس، مزارع من مركز أبو المطامير غرب محافظة البحيرة، قال إن ما يميز محصول الأرز دون غيره من المحاصيل هو حاجته للكثير من المياه، وهناك العديد من المقننات المعينة التي توضع لزراعة الأرز.

وأوضح "بسيس"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن هذه المقننات مثل تحديد المساحة المزروعة منه في كل منطقة، وعلى وجه الخصوص في الأماكن التي تزداد نسبة ملوحة الأرز بها، وذلك بسبب استهلاكه للمزيد من المياه، كما أن هناك أصناف تستغرق مدة زراعتها 4 أشهر وأصناف أخرى تستغرق 5 أشهر.

محمد القرشي، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد في تصريحات سابقة له، أن شهر مارس هذا العام شهد زيادة المساحة المزروعة من الأرز إلى 1.1 مليون فدان، بعد أن تم تقليصها إلى 820 فدان عام 2018.

وأكد "القرشي"، أنه سيتم زراعة هذه المساحات بنفس كمية المياه المحددة للعام المنصرم، ولكن المساحات الإضافية سيتم فيها اعتماد تقنيات جديدة لإنتاج أرز جاف أقل استهلاكا للمياه، لأن المساحات التي تم تقليصها العام الماضي معرضة لخطر التصحر، وهو ما حدا بالحكومة لانتهاج طرقًا جديدة لزيادة إنتاج محصول الأرز، وإتقاء خطر تبوير الأرض الزراعية مع عدم استنزاف كميات كبيرة من المياه.

مجدي بليغ، مزارع آخر، وصف محصول الأرز بـ"الأمن القومي"، مشيرًا إلى أنه من أفضل الطرق البديلة لزراعة الأرز باستهلاك أقل للمياه هو استنباط أنواع أخرى من الأرز تكون أقل استهلاكًا للمياه، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة طرحت العديد من الحلول إلا أن تطبيق هذه الحلول كان يتأخر وتجربة تلك الأصناف حدث متباطئًا من قبل المراكز القائمة على البحوث الزراعية.

بحسب أحدث إحصائيات مركز البحوث الزراعية في أكتوبر الجاري، فإن متوسط إنتاج فدان الأرز الشعير يبلغ نحو 4 أطنان، وبحسب تقديرات المركز سيبلغ إجمالى المساحات المزروعة الموسم الحالى نحو 1.5 مليون فدان، تنتج نحو 6 ملايين طن، والكميات المرتقبة سينتج عنها نحو 4.2 مليون طن أرز أبيض، وطبقا لأحدث الإحصاءات تستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن سنويا، مما يعنى أن هناك فائضا يقدر بنحو مليون طن من الأرز الأبيض.

حسام رضا، الباحث الزراعي ومدير عام الإرشاد الزراعي في الإسماعيلية، قال إن استهلاك الأرز للمياه تبلغ نسبة استهلاكه ما يقارب 6500 متر مكعب في الموسم، كما أن غالبية مساحة الأرز المزروعة تكون في شمال الدلتا، خاصة منطقة كفر الشيخ، ولهذه الكمية الضخمة من المياه فائدة فهي تغسل التربة وتجعلها صالحة للزراعة كما أن الكمية الفائضة من المياه تدخل الخزان الجوفي وتمنع دخول مياه البحر للخزان الجوفي.

وأضاف "رضا"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه هناك بعض أنواع الأرز الجاف التي تدخلها الهندسة الوراثية وهي أنواع معالجة وراثيًا تستهلك مياه أقل بكثير، ولكن هذا النوع من الأرز لا بد أن يخضع للتجارب قبل طرحه للتأكد من أمانه الصحي.

وعلى جانب آخر، كان لنا تواصل مع معهد البحوث الزراعية، استقبلنا فيه مجاهد حلمي، وكيل المعهد، الذي أكد أنهم لا يستخدمون الهندسة الوراثية في زراعة الأصناف المصرية من الأرز المصري، وهناك 6 أنواع من الأرز قاموا بتطويرها لتتحمل نقص المياه وتعطي محصول اقتصادي فبعضًا منها من الممكن أن يتم ريّه كل 8 أيام، دون تأثير على المحصول وهذه الأصناف منها ثلاثة؛ عريض الحبة ومنها وذات الحبة الرفيعة، وجميع الأصناف تستغرق مدة زراعتها ما بين 120يوم إلى 135 يومًا..

"حلمي"، يؤكد في تصريحاته لـ"الدستور"، أن النوع العريض من الأرز هو الذي يستغرق نحو 135 يوم وقد تفضله ربات المنازل لأنه أسرع في الطهي، وأن هذه الأنواع الـ6 من أنواع الأرز المصرية توفر نسبة 25% من استهلاك المياه.

ويتابع عنه عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، أن كمية الأراضي التي زُرعت حديثًا هذا العام من هذه الأنواع الموفرة للمياه بلغت نحو 150 ألف فدان في مصر.


جدير بالذكر أن صاحب تجربة الأرز الجاف هو الدكتور سعيد سليمان، رئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة بالزقازيق، الذي استنبط في تجربته زراعة سلالات جديدة من الأرز تتحمل الجفاف وتحتاج لكمية مياه أقل، واستغرق تجربة هذه الأصناف الجديدة الهجينة 30 عامًا منذ عام 1988..

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