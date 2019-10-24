الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

محافظات

"الجيزة" تخصص أرقام طوارئ للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:27 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
طباعة
كلف محافظ الجيزة، الأربعاء، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بضرورة التأكد من جاهزية مواتير الشفط بالأنفاق لمواجهة أي تراكمات متوقعة من المياه ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات وتفعيل استقبال بلاغات المواطنيين من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

ووجه المحافظ، بتكرار مراجعة أعمدة الانارة وغرف الكهرباء للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو اسلاك مكشوفة لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر إضافة إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدى إلى سقوطها.

ودفعت محافظة الجيزة بعدد من المعدات لسرعة شفط مياه الأمطار من شوارع الهرم والمنصورية وأبو الهول والبحر الاعظم وفيصل وميدان الرماية وشوارع النيل وأحمد عرابي وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وميدان سفنكس وقرى الكريمات والكداية بمركز وكفر قنديل بمركز أطفيح وقرى كفر حجازي وأبو غالب بمركز البدرشين.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول تعليق من رئيس الزمالك على قرار تأجيل الدورى

منذ حوالي 8 ساعات

والد الطفلة مروة "ضحية السيول" يتقدم ببلاغ ضد قناة "الجزيرة"

منذ حوالي 19 ساعة

كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

سماع إطلاق نار جنوب شرق العاصمة الإثيوبية

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

يلا شوت بث مباشر الان مباراة ليفربول ضد جينك بدون تقطيع

أمر ملكي بإقالة وزير الخارجية السعودى

أيام زمان

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

نجم الساعة

حكايات صلاح السعدني على مقاهي القاهرة.. «هنا ولد المثقف الكبير»

الصحة

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

عادات يومية تحميك من أنفلونزا الشتاء

الرئيس نيوز

«التعليم» تفوض المحافظين بقرار «تعطيل الدراسة»

النائب العام السوداني يبحث تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية

"الهجرة" تعلن عن وظائف خالية.. اعرف التفاصيل والشروط

"الأرصاد" تحذر: سيول على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

"ابعدوا عن وسائل التدمير الاجتماعى".. 5 نصائح من رئيس جامعة الأزهر لطلاب أسيوط

"شوقي" يستعرض محاضرة عن نظام التعليم الجديد بواشنطن

جامعة 6 أكتوبر تربط تخفيض المصروفات بالمشاركة فى محو الأمية

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بشأن جامعتى "بدر والدلتا للتكنولوجيا"

إسلام سياسي

الأزهر يستخدم منصاته الإلكترونية لمواجهة التطرف والإرهاب

هل تستغل أمريكا العراق لحل أزمة سجناء داعش بسوريا؟

النازيون الأوربيون يسيرون على نهج القاعدة وداعش

المقاول الأجير يعترف بالتواصل مع الإرهابية ويجوب الصحف العالمية للعودة مجددًا


زيت وسكر

أسعار الحديد بنهاية 23-10-2019

“قوى عاملة بورسعيد” تعلن عن فرص عمل جديدة

جرام الذهب عيار 21 يسجل 676 جنيهًا في ختام اليوم

ما هي أعراض التهاب أعصاب الوجه؟

مقالات الرأي
جلال حمام
ابنى قال لى: «أنا نجحت فى الثانوية لأن ربنا بيحبك»
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "النظارة السوداء" باحتفالية إحسان عبدالقدوس

"عبد الدايم" تشهد احتفال المواهب الذهبية بالجمهورية

"154 طريقة لقول أفتقدك".. كتاب جديد لشيرين سامى عن دار الكرمة

"معا ضد الإرهاب" أمسية بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك