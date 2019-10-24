"الجيزة" تخصص أرقام طوارئ للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار

كلف محافظ الجيزة، الأربعاء، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بضرورة التأكد من جاهزية مواتير الشفط بالأنفاق لمواجهة أي تراكمات متوقعة من المياه ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات وتفعيل استقبال بلاغات المواطنيين من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.



ووجه المحافظ، بتكرار مراجعة أعمدة الانارة وغرف الكهرباء للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو اسلاك مكشوفة لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر إضافة إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدى إلى سقوطها.



ودفعت محافظة الجيزة بعدد من المعدات لسرعة شفط مياه الأمطار من شوارع الهرم والمنصورية وأبو الهول والبحر الاعظم وفيصل وميدان الرماية وشوارع النيل وأحمد عرابي وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وميدان سفنكس وقرى الكريمات والكداية بمركز وكفر قنديل بمركز أطفيح وقرى كفر حجازي وأبو غالب بمركز البدرشين.