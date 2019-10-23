لبنان ينتفض.. جندي في الجيش يبكي خلال مواجهة الشعب

عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو، مؤثر لجندي في الجيش اللبناني وضع في مواجهة الشعب في منطقة جل الديب وكان يبكي متأثرًا، لأنه يرفض أن يعتدي على الشعب.



يذكر أن التظاهرات المطالبة بوضع حد للفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان تدخل يومها السابع، اليوم الأربعاء، وبالرغم من سلسلة الإجراءات التي أعلنتها حكومة سعد الحريري، إلا أن المتظاهرين يواصلون احتجاجاتهم في مناطق مختلفة من لبنان، مطالبين برحيل كل الوجوه الموجودة في السلطة.