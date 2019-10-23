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تقارير ومتابعات

بعد لقاؤه بـ "السيسي"..من هو إدريس ديبي رئيس تشاد؟

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس تشاد إدريس ديبي، على هامش اعمال المنتدى الأقتصادى الروسي الأفريقي فى سوتشي، حسب ما أفاد التليفزيون المصري في نبأ عنه قبل قليل.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنه.
- ولد إدريس ديبي في1952
-هو رئيس تشاد ورئيس حركة الإنقاذ الوطنية.
- ينتمي لقبيلة الزغاوة التشادية-السودانية.
-أرسل إلى فرنسا للتدريب، وعاد إلى تشاد في 1976، بقي مواليا للجيش وللرئيس فليكس معلوم.
-ترك تشاد وتوجه إلى ليبيا بعد خلافه مع حسين حبري رئيس تشاد الأسبق.
-ذهب إلى السودان وشكل ما يعرف ب"جبهة الإنقاذ الوطنية" المدعومة من ليبيا والسودان وبدأ الهجوم ضد حسين حبري سنة 1989.
-وصفت فترة رئاسته "بالاستقرار الأمني والتحسن الاقتصادي الملموس".
-من إنجاراته استخراج البترول التشادي عام 2003
- في عهده انطلقت أول قناة فضائية للتلفزيون التشادي عام 2009

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