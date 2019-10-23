بسبب الأمطار.. إلغاء غرامات رحلات الطيران لحين تحسن الطقس

كشف الكابتن طيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، أن وزير الطيران منذ أمس أصدر عدة قرارات، لإدارة الأزمة بسبب سقوط أمطار غزيرة، ولتفادي أي مشكلات.



وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بي سي مصر2"، أن الإجراءات شملت إلغاء كل الغرامات على الرحلات سواء مواعيد السفر أو تغيير خطوط الطيران، بسبب تأخر الركاب في الطرق المؤدية إلى المطار.



وأكد أن وزارة الطيران المدني شددت على خدمة العملاء أن تتعامل بكل سهولة وأن تقدم التيسيرات اللازمة، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الغرامات تم تطبيقه بداية من أمس بعد سقوط الأمطار الغزيرة ومستمر حتى تحسن الأحوال الجوية.