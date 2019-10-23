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عالم

محللون: أردوغان كان مجرد أداة في سوريا لطرد الأمريكان

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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كشف محللون دوليون عن السبب الحقيقي وراء التغيرات الكبرى التي حدثت في شمال سوريا خلال الفترة الأخيرة، والسر وراء إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على غزو شمال سوريا على الرغم من موجة الغضب العالمية.

وقال بعض المحللون إن الهدف كان إخراج القوات الأمريكية من سوريا بأي شكل، حتى يتم السماح للقوات الروسية ببسط نفوذها في كامل سوريا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النهائي من ما يحدث في سوريا، هو اعتراف تركيا بحكومة الرئيس بشار الأسد، وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط بمعهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلادلفيا: "سيكون على أردوغان إعداد الشعب التركي لهذا الاعتراف، وهو بدأ ذلك بالفعل".

وتابع أن بعد الاتفاق، ظهر الهدف الحقيقي لتركيا، وهو أنها كانت مجرد أداة لدفع الولايات المتحدة لخارج سوريا وكسر كيان الأكراد في شمال سوريا، وخدع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بموافقته على صفقته، إلا أنه كان يعلم أن الصفقة النهائية الرسمية ستعقد مع الروس.

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