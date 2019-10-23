النائب العام يأمر بالتفتيش على سجون طرة

كلف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس الثلاثاء، فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة؛ للتفتيش عليها، وتم التقابل مع 35 محبوسًا على ذمة قضايا مختلفة.



واستمع الوفد إلى المحبوسين للوقوف على حالاتهم المعيشية داخل السجن، والتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض.



وتأكد المتخصصون من جاهزية مستشفى ليمان طرة وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها؛ لاستقبال المرضى في الظروف العادية أو الطارئة، كما تحققوا من غرف إعداد الطعام وحصول القائمين عليها على الشهادات الصحية اللازمة.



وتأكد الفريق أيضًا من الأطعمة وتنوعها وجودتها، كما حضر الفريق جانبًا من درس ديني من موفد من الأزهر الشريف ألقاه بمكتبة من مكتبات السجون على مجموعة من المحبوسين فيها.