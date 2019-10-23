قمة مصغرة للسيسي وبوتين مع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين قمة مصغرة مع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.



وستجرى القمة بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى سوتشي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



وسيشرف الرئيسان أيضًا على أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة.



ومن المقرر أن يحضر فعاليات قمة سوتشي زعماء 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.