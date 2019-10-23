السيسى يدعو شركات القطاع الخاص الروسية للاستثمار فى إفريقيا

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة للعمل المشترك والتعاون مع شركاء التنمية بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063.



ودعا السيسي، خلال كلمته على هامش قمة مصغرة للرئيس السيسي ونظيره الروسي مع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، شركات القطاع الخاص الروسية والعالمية للاستثمار في القارة الإفريقية.



وأكد الرئيس على أهمية مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية ودورها في تمويل التنمية في إفريقيا، وتوفير السيولة المالية لتعزيز التجارة وزيادة الاستثمارات.



وأعرب السيسى، عن تطلعه لبلورة مناقشات القمة خلاصات تصب في مصلحة الشعوب الإفريقية، وشعب روسيا الصديق، وأن تمهد لتدشين آفاق للتعاون الروسي الإفريقي.

