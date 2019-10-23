الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 24 صفر 1441
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ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:50 م
تصوير:محمود عبد الناصر
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