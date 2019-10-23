"التعليم" تعلن تأجيل مجالس الاباء والأمناء والمعلمين

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الجدل المنتشر فى المدارس بشأن إنتخابات مجلس الامناء والآباء، حيث أصدرت بياناعاجلا، بشأن تأجيل انتخابات مجالس الامناء والآباء.



وقالت الوزارة فى خطاب حصلت "الدستور" على نسخة منه إن الادارة العامة للشئون القانونية أقرت تأجيل إنتخابات مجالس الامناء والاباء والمعلمين لحين انتهاء اللجنة المشكلة لتعديل احكام القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2014 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 378 لسنة 2017 من عملها.



وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس باستمرار عمل المجالس الحالية لاداء الدور المنوط بها على كافة المستويات واستكمال تشكيلاتها حال زوال صفة عضوية أى من اعضائها والالتزام بها.



