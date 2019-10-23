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خبير عسكري: القوات البحرية للدول تطلب بكثرة التدريب المشترك مع مصر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن التدريب المشترك مع الدول الأخرى دائمًا هو أرقى مستوى تدريب تتلقاه الوحدات البحرية المصرية، مشيرًا إلى أن التدريبات تتم بعد أن تكون القوات البحرية حاصلة على كل التدريبات الفردية والجماعية والرماية فتكون على الاستعداد التام.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن القوات البحرية للدول الأخرى هي الأكثر طلبًا للتدريب المشترك مع القوات البحرية المصرية، لأن مصر هي أكثر جيش له خبرة قتالية حديثة في حرب 73.

وأكد أن الجيش الأردني يتبع العقيدة الغربية في تدريباته، بينما الجيش المصري يتبع العقيدة الشرقية، فكلانا يستفيد من الآخر، مشيرًا إلى أن الجيش الأردني من الجيوش القوية وعلى مستوى عالٍ من التدريب.

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