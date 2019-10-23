حجز الحكم على 3 متهمين بقتل "ألمانية" في مدينة نصر

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر، إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل.



صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبداللطيف وأحمد صابر.



وأسندت النيابة للمتهمين "مينا سمير"، عاطل، "عيد كامل"، عاطل، و"ممتاز ناجى"، عاطل، تهمة قتل المجني عليها "جارين ماجى" 72 سنة، ألمانية الجنسية، داخل مسكنها بمدينة نصر لسرقتها، بأن تسلل الأول والثاني لشقتها لسرقة محتوياتها، وما أن شعرت بهما المجني عليها حتى انقضا عليها، وطعنها المتهم الأول عدة طعنات بسلاح أبيض، فيما كتم المتهم الثاني أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.



وأسندت النيابة للمتهم الثالث، تهمة الاشتراك مع أخر في التحريض والمساعدة والإتفاق لتنفيذ تلك الجريمة.



يذكر أن محكمة النقض كانت قد أعادت القضية لدائرة جنائية أخرى، بعد أن قضت دائرة أول درجة بإعدام المتهمين الأول والثاني، والمشدد للمتهم الثالث.