تعرف على مفاهيم وخطوات الاستعراض الدوري الشامل "UPR"



تقدم مصر تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" والمقرر عقده نوفمبر المقبل، ويتم من خلاله عرض تقريرها عن الحالة الحقوقية، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتقدم في "الدستور" في المساحة التالية عدد من التعريفات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل.



- ما هو الاستعراض الدوري الشامل ؟

الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، هو آلية فريدة من نوعها تابعة لمجلس حقوق الإنسان، تنطوي هذه الآلية على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتهدف هذه الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.



وتتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 5 سنوات، وتتم مراجعة 42 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتخصص كل دورة إلى 14 دولة. عادة ما تقام هذه الدورات في شهر يناير، وفبراير، مايو، يونيو وأكتوبر، ونوفمبر.



وتنعكس نتائج الاستعراض في "تقرير النتائج"، ويتم إدراج التوصيات التي يتوجب على الدولة قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الاستعراض المقبل.



- مراحل الاستعراض الدوري الشامل

يتألف الاستعراض الدوري الشامل من 3 مراحل رئيسية، وهي استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض، وتنفيذ الدول قيد الاستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلال جلستين من الاستعراض (5 سنوات)؛ وتقديم تقرير في الاستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الاستعراض السابق.



- كيف يجري الاستعراض ؟

يتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جنيف، سويسرا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف.

ويتألف الفريق العامل من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويرأسها رئيس مجلس حقوق الإنسان، ويجوز لأصحاب المصلحة الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة أن تحضر ولكن دون أخذ الكلمة.



- ما هي إجراءات الاستعراض

يبدأ كل استعراض بتقديم الدولة قيد الاستعراض لتقريرها الوطني وردودها على الأسئلة المسبقة، الأسئلة المسبقة هي الأسئلة المقدمة كتابيًا من قبل الدول عشرة أيام قبل الاستعراض. وبعد هذا العرض يجري حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض خلال هذا الحوار. خلال هذا الحوار التفاعلي، تأخذ الدولة قيد الاستعراض الكلمة بانتظام للرد على الأسئلة والتعليق على هذه التوصيات، وتقدم الدولة قيد الاستعراض تصريحات ختامية.



ويتم تخصيص 70 دقيقة للتحدث أثناء الاستعراض للدولة قيد الاستعراض. أما الدول الأخرى فتخصص لها مجموع 140 دقيقة لأخذ الكلمة.