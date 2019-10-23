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مصر

"الوزراء" يوافق على طرح إعلان الوحدات الشاغرة بالإسكان الاجتماعى

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم، على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي 19،787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، وذلك بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإنشاء كليتي "الحاسبات والمعلومات" و"اللغات والترجمة" بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بني غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعيًا لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين في المحافظة، لا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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