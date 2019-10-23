الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس متى

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الأربعاء، وأثناء إتمام مراسم القداسات الإلهية بكنائس مصر والمهجر، بذكرى رحيل القديس متى تلميذ السيد المسيح وواضع أول البشائر الإنجيلية.



وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف باسم السنكسار: "إنه كان اسمه لآوى، وهو الذي كان جالسا عند مكان الجباية خارج مدينة كفر ناحوم، وقال له السيد المسيح اتبعني، فترك كل شئ وقام وتبعه، وقد صنع السيد للمسيح وليمة في بيته، جعلت الفريسيين يتذمرون عليه قائلين لتلاميذه "لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة"، فقال لهم يسوع "لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة" (لو 15 27 - 32)".



وأضاف: "كرز متى الإنجيلي في أرض فلسطين وفي صور وصيدا، ثم ذهب إلي الحبشة ودخل بلاد الكهنة وردهم إلى معرفة الله، وبعد أن كرز في بلاد أخرى عاد إلى أورشليم فاجتمع إليه جماعة من اليهود الذين بشرهم وآمنوا بكرازته واصطبغوا منه وطلبوا إليه أن يدون لهم ما بشرهم به، فكتب بداية البشارة المنسوبة إليه باللغة العبرانية إلا أنه لم يتمها، وقيل أنه كملها أثناء كرازته في الهند وكان ذلك في السنة الأولى من ملك إقلاديوس وهى السنة التاسعة للصعود، وكان استشهاده رجما بالحجارة على يد فسطس الوالي ودفن جسده في قرطاجنة قيسارية بواسطة قوم مؤمنين، في مكان مقدس".