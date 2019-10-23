موعد مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة ليفربول اليوم في دور المجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 والقناة الناقلة، حيث توجه فريق ليفربول الي بلجيكا قاصدا ملعب كريستال أرينا حيث يواجه نادي ليفربول فريق جنيك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ليفربول ضد جينك اليوم الأربعاء.

تقام مباراة ليفربول وجينك، دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 علي استاد كريستال أرينا، فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويترقب الجميع المواجهة الصعبة التى يخوضها نادي جينك البلجيكي، خاصة فى ظل سعى فريق ليفربول بقيادة مدربه الألمانى يرجن كلوب في الفوز بمباراة اليوم، للحفاظ على طريقه نحو الحفاظ علي اللقب.



موعد مباراة ليفربول وجينك والقنوات الناقلة

9:00 مساءً بتوقيت مصر

10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة: bein sport 2 hd

الملعب: كريستال أرينا



عودة محمد صلاح

من المتوقع أن تشهد مباراة اليوم بين نادي ليفربول ونادي جينك، عودة النجم المصري محمد صلاح، فيما يغيب عن اللقاء كل من شيردان شاكيري وناثانيل كلاين.



وقبل مواجهة ليفربول ضد فريق جينك، تمكن الريدز من التعادل مع مانشستر يونايتد، فى الدورى الإنجليزى، بنتيجة هدف لكل منهما، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، ويعد هذا أول تعادل لفريق ليفربول في البريميرليج منذ بداية الموسم، ولم يحقق أي هزيمة حتي الأن.



ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، لعب الفريق 9 مواجهات لم يخسر أي مباراة حتي الأن، أما فريق جينك البلجيكي يحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة، حيث تعادل في مباراة وحيدة، خاض فريق جينك البلجيكي أمام فريق نابولي الإيطالي وانتهي اللقاء (0:0).