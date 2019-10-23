السيسى: نسعى لرفع مستوى معيشة المواطن الإفريقى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تقوم بدور لا غنى عنه في توطيد أواصل الترابط بين دول القارة، مما يجعلها ركائز رئيسية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش قمة مصغرة للرئيس السيسي ونظيره الروسي مع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، أن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل والانتقال والاتصالات في إفريقيا يعد مسألة حيوية لتحقيق التكامل المنشود على المستوى الإقليمي والقاري.



وأردف: "نظرًا لأهمية البنية التحتية في تيسير حركة الأفراد والبضائع والخدمات، فضلًا عن تعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، وتوفير بيئة مواتية للتكامل الإنتاجى والاقتصادي، ويصب بالشكل المباشر في صالح تحقيق أولوياتنا، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن الإفريقي".