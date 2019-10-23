أول تحرك من نقل البرلمان بعد التعطل المروري بسبب السيول

أعلنت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، متابعتها تداعيات سقوط الأمطار منذ أمس واليوم، وما تسبب في تعطل حركة المرور في عدد من مناطق محافظة القاهرة.



وأكد هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه على تواصل دائم مع غرفة العمليات بوزارة النقل، لمتابعة حل مشكلات تعطل وسائل النقل والمواصلات، حرصًا على مصالح المواطنين.



وأشار عبدالواحد، فى بيان صحفى له، إلى أن اللجنة تتابع انتظام حركة القطارات والمترو وكذلك النقل العام، من أجل إنهاء أي مشكلات تعوق الحركة.



وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أنه تتم أيضًا متابعة حركة السير بالطرق الإقليمية، لمتابعة أي أعطال قد تؤثر على حركة النقل.



واستنكر عبدالواحد وصول الأزمة إلى هذا الحد، على الرغم من التحذيرات المسبقة لهيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أن الأزمة تكشف عدم الاستعداد التام وغياب التنسيق بين الجهات المختلفة.