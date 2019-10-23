بركات يتحرك لإقناع فتحي بالتنازل عن شارة القيادة لصلاح

بدأت تحركات محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، باتخاذ أولى القرارات بإقناع أحمد فتحي لاعب الأهلي والفراعنة بالتنازل عن شارة القيادة لزميه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي دون إحداث أي حساسية بين الطرفين.



وأكد بركات أنه قادر على إقناع أحمد فتحي بالموافقة على التخلي عن شارة القيادة، ومنحها لمحمد صلاح.



ويسعى مدير المنتخب المصري لحل الأمر مع فتحي وديًا تفاديًا لرفضه، خاصة أن اللاعب ما زال متمسكًا بحمل شارة القيادة بعد عودته للمنتخب.



وكان حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أكد أن قواعد اختيار قائد الفراعنة ستتغير، ليتم تكليف أحد نجوم الفريق بها بعيدًا عن مبدأ الأقدمية.



وتحدث بركات مع أكثر من لاعب من كبار المنتخب، تمهيدًا لمنح الشارة لنجم ليفربول، حتى لا تحدث أي أزمة مستقبلًا في هذا الشأن، حيث يخشى الجهاز الفني من حدوث انقسام بين اللاعبين على وقع القرار.



وسيكون معسكر المنتخب القادم، والذي ينطلق نهاية الشهر الجاري، هو أول تجمع يشهد وجود فتحي وصلاح، لاعتذار لاعب ليفربول عن المعسكر الماضي، وبالتالي يجب حسم أزمة الشارة قبل انطلاقه.