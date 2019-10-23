البرلمان يُثمن مشاركة الرئيس فى قمة روسيا- إفريقيا

قال اللواء صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت يومًا بعد يوم، أنه صاحب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين، وحريص على وطنه لا يتوقف عن إقامة المشروعات مهما كانت العوائق، ولذا تأتي مشاركته في قمة "روسيا– إفريقيا" والمنتدى الاقتصادي اللذين تستضيفهما مدينة سوتشي الروسية برئاسة مصر وروسيا، وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية، بداية جديدة نحو انطلاق مصر خصوصًا والقارة السمراء عمومًا.



وأضاف عقيل، في بيان له، أن هذه القمة ستكون نقطة انطلاق نحوالتعاون في المجالات كافة بين دول القارة الساعية إلى تحقيق إنجازات حقيقية، وروسيا التى استطاعت أن تثبت وجودها في العالم خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها قوة عظمى.



وأشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية تنعقد وسط ظروف دقيقة يمر بها العالم، ولذا يمكن القول إنها ستكون بمثابة الطريق إلى التنمية، خصوصًا أنها ستعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات كافة لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب، فضلًا عن جذب دول القارة للمزيد من الفرص الاستثمارية، ووضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب الذى بات وسيلة لضرب الاستقرار في الكثير من دول العالم.