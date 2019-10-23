مصر تشارك في "دورة الألعاب العسكرية 7" بالصين

تشارك بعثة المنتخبات العسكرية الرياضية المصرية فى فاعليات دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة والتى تُقام فى مدينة ( ووهان ) بجمهورية الصين الشعبية والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.



يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية وبناء جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على المشاركة فى مختلف المنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.



وأُقيمت مراسم الافتتاح الرسمية لدورة الألعاب بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي بدأت بعرض مرور الدول المشاركة فى الدورة، وقد تضمن الإفتتاح العديد من الفقرات الفنية والتاريخية والعروض العسكرية، وألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية كلمة رحب فيها بالدول المشاركة متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المتنافسة.



وتقام الدورة بمشاركة نحو 10 آلاف رياضى من أكثر من 100 دولة أعضاء فى الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية.



وتشارك بعثة منتخب مصر العسكرى في ألعاب" كرة القدم والسباحة والمصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو والعاب القوى والخماسى الحديث"، وقد قام جهاز الرياضة للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز الجيد للمشاركين كما قام بانتقاء أفضل العناصر للمشاركة فى الدورة وعقد المعسكرات الرياضية المختلفة لرفع مستوى الفرق المشاركة.



يذكر أن لاعبي المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الماضية وساهموا فى رفع العلم المصرى عاليًا فى كافه المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.