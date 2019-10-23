بدء محاكمة 15 متهمًا في "أحداث السفارة الأمريكية"

بدأت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".



وكانت محكمة الجنايات قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن 10 سنوات، كما عاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، والمؤبد غيابيًا لـ6 متهمين آخرين.



وتقدم 15 متهمًا بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم إلى محكمة النقض التي قبلت الطعون وقررت إعادة محاكمتهم.