ولي أمر طالب يتهم مدرسة في السلام بإصابة نجله

أصيب طالب بجرح نافذ في يده اليسرى نتيجة اصطدامه بمسمار نافذ في ديسك داخل المدرسة.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من ولي أمر طالب يتهم إدارة إحدي المدارس بدائرة القسم بالإهمال والتسبب في إصابة نجله بجرح نافذ في يده.



وقال "محمد. ص" والد الطالب، إن نجله 7 سنوات، أصيب بجرح نافذ في إصبعه نتج عنه تخيطه 16 غرزة، وذلك لإهمال إدارة المدرسة وعدم وجود إشراف يراعي الطلاب وتصرفاتهم، مؤكدًا أن الديسك كان به عدد من المسامير النافذة وأصاب أحدهم نجله بجرح نافذ.



تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.