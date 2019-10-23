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تقارير ومتابعات

مسعف الهلال الأحمربسوريا: الحروق ليست طبيعية فأرسلنا عينات للمعامل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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هدوء حذر يخيم على مختلف أنحاء منطقة شرق الفرات بعين العرب (كوباني) والدرباسية ومنبج وحتى المالكية، في أعقاب الاتفاق الروسي-التركي، الذي جرى الإعلان عنه قبل ساعات مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قبل ٥ أيام، وانتهت مساء اليوم الثلاثاء.

"الدستور" تواصلت مع المسعف مسعود رمو، الذي كان يعمل مديرا للهلال الأحمر الكردي بمخيم الهول سابقا لكنه انتقل للعمل الميداني، فأكد أنه رأى خلال الأيام الماضية ما لم يراه في حياته، فالأسلحة التي أطلقتها القوات التركية تسببت في حروق شديدة.

وتابع:"الامكانيات بقسم الحروق ضعيفة فأرسلنا المصابين إلى العراق ومنهم مصاب تم أرساله إلى فرنسا، وقمنا بإجراء التجارب على الحالات لمعرفة ما إذا كان الفسفور السبب وأى مادة كيمياوية تم استخدامها ونحن في انتظار التقرير".

واستطرد:"الهدوء يخيم على الحسكة وعلى الأهالي ولكن هناك تخوفات وتوترات من عودة الهجوم مرة أخرى".

وقال:"بعد الهجوم وجهت سيارات الإسعاف على نقاط تمركزنا بقرى رأس العين، الصالحية، وأسدية، ثالث يوم من الغزو، فقصفت طائرة قرية الصالحية، والأسعافات، ولم يحدث ضررا لبعد المسافة لأكثر من 300 متر، وبعد يومين استهدفت الأسدية، وحدثت إصابات وكان الطاقم الطبي موجودا بمستشفى روج بسري كانيه، وحاصرتها القوات التركية لمدة 6 ايام ".

وتابع: "كان موجود 35 جريح واربع شهداء في المستشفى، وكان قناصين الجيش الحر والجيش التركي متمركزين في أكثر من نقطة لاستهداف المدنيين".

وقال:" بعد فك الحصار، دخل الهلال الأحمر الكردي ومسعفين امريكان للمستشفى مع 25 سيارة اسعاف وتم نقل الحالت الجرحة إلى مدينة القامشلي والحسكة، بعدها دخل 50 سيارة اسعاف لهلال الأحمر الكردي لأخراج مصابين المدنين وشهداء تحت انقاض وحتى الآن هناك اشتباكات في رأس العين وتل أبيض"، حسبما قال آمد.

وفي نفس السياق قال المواطن الكردي حمدلله حسين لـ"الدستور" أنه كان هناك هجرة من معظم مدن الحسكة واريافها باتجاه مدينة الحسكة نتيجة التوغل التركي، ويعيش الناس حالة صعبة يسكونون بالمدارس أو كل أربع عائلات في بيت واحد إلى جانب الغلاء.

وتابع:"بعد إنتهاء العملية واتفاقية بوتين أردوغان، ليس هناك شي واضح على الأرض وهناك هدوء حذر".

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