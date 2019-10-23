استئناف الرحلات الجوية الروسية لشرم الشيخ قريبًا

جاء القرار البريطاني برفع حظر السفر إلى شرم الشيخ بمثابة مفتاح من أجل إعادة السياح الروس مرة أخرى لمنتجعات البحر الأحمر.



ويحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لروسيا فتح ملف حظر الطيران مرة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الإفريقية الأولى التي تعقد في منتجع سوتشي.



وأكدت وكالات الأنباء الروسية، أن لقاء الزعيمين تناول استئناف الرحلات لشرم الشيخ ومنتجعات البحر الأحمر مرة أخرى.



وكانت الرحلات قد توقفت أواخر عام 2015 بعد سقوط طائرة روسية فوق المنتجع ومقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة.



وتابعت أن مصر تعتمد بصورة كبيرة على السياح الروس، الذين يتوافدون بكثرة على مصر وتحديدًا شرم الشيخ في موسم العطلات الشتوي.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن المحادثات بين القاهرة وموسكو حول استئناف الرحلات الجوية المستأجرة إلى منتجعات البحر الأحمر جارية، معربًا عن أمله في استئناف الرحلات قريبًا.



وتابع "عملية التفاوض جارية حول قضية الطيران، لأنها واحدة من أهم القضايا، ومصر مهتمة بها، فهذا الأمر له تأثير كبير على قطاع السياحة المصري".



وأضاف "لا توجد عقبات، ولكن هناك إجراءات فنية متخصصة للغاية، لضمان الامن الكامل من خلال البروتوكولات وتنفيذها".



وقال مصدر روسي مطلع إن المفاوضات بين موسكو والقاهرة لاستئناف الرحلات الجوية تسير بسلاسة كبيرة ومن المتوقع أن تكون هناك نتيجة إيجابية قريبًا، وفقًا لما نقلته صحيفة "جوفيرت موسكوفا" الروسية.



بينما قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف إن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر سيتم حلها في المستقبل القريب، وفقًا لما نقلته وكالة "إيه آي إف" الروسية.



وتابع أن اللقاء الذي جمع بين السيسي وبوتين ناقش هذا الملف، كما أن هناك اتصالات مكثفة بين الطرفين على أعلى مستوى.



وأضاف "من خلال المفاوضات، سيكون من الممكن استكمال المناقشات لضمان الظروف اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية ليس فقط إلى القاهرة، حيث تحلق الطائرات بالفعل، ولكن أيضًا إلى مناطق المنتجعات - الغردقة وشرم الشيخ".