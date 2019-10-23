قيس سعيد: يقترح التبرع بيوم عمل شهريًا

اقترح الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليوم الأربعاء، التبرع بيوم عمل كل شهر ولمدة خمس سنوات.



وقال سعيد، في كلمته لدى أدائه اليمين الدستورية في جلسة عامة استثنائية في البرلمان، إن هذا المقترح هو من أجل المساهمة في خلاص ديون الدولة، موضحًا أن "الشعب يحتاج لثقة جديدة مع الحكام".



ولفت سعيد إلى أن ما حصل في تونس هو ثورة ثقافية غير مسبوقة وبآليات الشرعية.



وتابع الرئيس المنتخب "وعي جديد تفجر بعد انتظارات طويلة، لا شك أن مؤسسات البحوث ستدرس المثال التونسي".



وكان سعيد فاز بالمنصب بعد حصوله على أكثر من 72% من إجمالي أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، متغلبًا على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.



وسعيد شخصية مستقلة، وهو رجل قانون دستوري متقاعد، وليس له سجل في السياسة ولكنه حظي بشعبية كبيرة بين طلبته وفي صفوف الشباب والمثقفين، واشتهر بالخصوص بطلاقته المبهرة في التحدث باللغة العربية.